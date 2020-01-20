Новый способ мошенников нажиться на доверчивых жителях Москвы и Подмосковья распространяется в Интернете, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Пользователям активно предлагают принять участие в липовых опросах о работе платежной системы или об удовлетворенности обслуживанием банка, а взамен обещают «раздать» ответившим до полумиллиона рублей.



Участников просят вписать в специальную форму фамилию, имя, отчество и электронную почту. В анкете выясняют, хранит ли человек деньги на карте банка, часто ли пользуется ей, крупные ли суммы переводит. По окончании опроса сайт якобы насчитывает немалую сумму в благодарность за участие. И тут же сообщает, что в системе установлен лимит на выплату денежных средств и деньги человек может получить только частями. Но если заплатить так называемый «закрепительный платеж» в размере 150 рублей, выплата поступит на карту полностью. Интересно, что при дальнейших действиях сайт не дает согласиться с выплатой несколькими частями, а предлагает только сделать этот самый «закрепительных платеж».

В итоге получается, что люди мало того, что добровольно передают злоумышленникам персональные данные, да еще и платят за свою доверчивость.



«Человека при попытках получить долгожданный перевод просят еще несколько раз совершать такие же платежи, при этом утверждается, что деньги вернутся участнику вместе с вознаграждением, — рассказал заместитель начальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. — Понятно, что опрашиваемым ни его личных, ни «бонусных» денег никто переводить не собирается. Но вот под видом опроса мошенники собрали сведения о человеке, да еще и получили в качестве бонуса добыли «левые» деньги».

Эксперты Банка России предостерегают: увидев предложение с приглашением поучаствовать в опросе о работе финансовых организаций, позвоните в банк по телефону горячей линии и уточните, действительно ли проходит такой опрос. Нужно помнить и то, что банк не будет задавать вопросы о действиях с банковской картой — вся эта информация у него есть. Кроме того, не стоит звонить по номеру телефона, указанному на сайте с опросами. Настоящий телефон банка всегда размещен на оборотной стороне платежной карты.

«Не спешите переводить деньги неизвестным получателям: вы можете не только остаться без денег, но и случайно передать мошенникам секретные личные данные, а значит, дарите им возможность списать с вашего счета все средства. Если все же вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию», — напоминает Ибрагимов.