Оператор мобильной связи МТС приобрел долю в размере 15% в компании — разработчике платформы платежей по биометрии SWiP. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Компания SWiP разработала и активно внедряет платформу сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду с автоматическим распознаванием клиента в программах лояльности и одновременным учетом скидок, бонусов и баллов в момент оплаты.

«Сделка нацелена на дальнейшее развитие бизнеса SWiP в России. Доля МТС в капитале Swipglobal Ltd. составит 15%», — добавили в компании.

