Ряд банков на этой неделе скорректировали ставки по действующим вкладам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях на 0,2—0,4 процентного пункта. Так, «Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) в отделении оформляется под 4,3—5,4%, онлайн — под 4,45—5,55% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Ставки в рублях по вкладу «Ренессанс Доходный» повышены на 0,2—0,4 п. п. на 181, 271 и 367 дней. В отделении банка депозит открывается под 6%, онлайн — под 6,15% годовых.

Руснарбанк понизил ставки по всем вкладам в рублях, кроме депозита «Максимальный доход +», на 0,2 п. п. По вкладу «Максимальный доход +» понижение составило 0,07 п. п. Доходность «Накопительного» составит 5,15—5,55%, «Пенсионного» — 5,25—5,55%, а вклада «Универсальный ВИП» — 5,5—5,6% годовых. Сроки депозитов — 181, 367 и 730 дней.

Фора-Банк снизил ставки по вкладу «Валютный капитал». Доходность депозита в долларах составит 0,1—1,3% (ранее — 0,1—1,6%), в евро — 0,02—0,2% годовых (вместо 0,02—0,3%). Минимальная сумма — 300 долларов или евро. Сроки — один, три, шесть, 12, 18 и 24 месяца.

Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 п. п. Депозит «Зимний праздник с Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно открыть под 5,3—5,8% годовых. Выплата процентов — в конце срока. «Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) теперь размещается под 5,1—5,7% годовых. Возможно частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

Хоум Кредит Банк с 28 января вводит вклад «36 месяцев Плюс». Минимальная сумма депозита и минимальная сумма дополнительного взноса — 1 тыс. рублей. Срок — 36 месяцев. Доходность составляет 6,7% годовых. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 дней срока действия вклада. Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.



Московский Индустриальный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах. Доходность «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей) составит 8—8,25% (ранее — 8,25—8,5%), а «Классического» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) — 5,5—5,7% в рублях (вместо 5,9—6%) и 0,9% годовых в долларах (прежде — 1,25%). Срок депозитов — 365 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Кредит Европа Банк снизил ставки по вкладам в долларах. Доходность депозита «Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней) составит 0,35—0,9% (вместо 0,35—1,1%), а «Накопительного» (на 181, 368, 550 и 730 дней) — 0,3—0,7% годовых (прежде — 0,3—0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Металлинвестбанк уменьшил ставки по вкладам в долларах. «Максимальный доход» с выплатой процентов в конце срока (на 91, 181, 367, 740 и 1 100 дней) оформляется под 0,3—1% (ранее — под 0,3—1,3%), а с ежемесячной выплатой процентов (на 181, 367, 740 и 1 100 дней) — под 0,3—0,8% годовых (вместо 0,6—1,1%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Банк «Пойдем!» понизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Капитал» (от 10 тыс. рублей на 12 месяцев) при оформлении в отделении банка составит 4,9% (вместо 5,4%), через интернет-банк — 5% годовых (ранее — 5,5%). Дополнительные взносы не предусмотрены. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты перерасчету не подлежат. Выплата процентов — ежеквартально.

Россельхозбанк пересмотрел ставки по рублевым вкладам. Доходность депозита «Надежное будущее» (на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6,1—6,5% (ранее — 6,3—6,65%), а «Инвестиционного» (на один год и один месяц и на два года) — 6,5—6,6% годовых (прежде — 6,65—6,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.