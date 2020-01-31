Россельхозбанк пересмотрел ставки по рублевым вкладам.

Доходность депозита «Надежное будущее» (на шесть месяцев, один год и один месяц) составит 6,1—6,5% (ранее — 6,3—6,65%), а «Инвестиционного» (на один год и один месяц и на два года) — 6,5—6,6% годовых (прежде — 6,65—6,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Амурский тигр» (на один год и один месяц, полтора и два года) привлекается под 5,2—5,25% годовых (вместо 5,4—5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей.

Вклад «Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на два, три, четыре года и четыре года и 11 месяцев) оформляется под 4,95—5,25% (до этого — под 5,25—5,4%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Комфортный» (от 10 тыс. рублей) открывается под 4,2—4,7% (вместо 4,15—4,8%), а «Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) — под 4,6—5,05% годовых (ранее — под 4,55—5,3%). Сроки депозитов составляют три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной и три года. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный Плюс» (на один год и один месяц, два и три года) оформляется под 4,8—5% (прежде — под 5,1—5,3%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (на один год и один месяц, полтора и два года) открывается под 5—5,15% годовых (до этого — под 5,3—5,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Доходный пенсионный» (на три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной, три и четыре года) при выплате процентов в конце срока оформляется под 5—6% (вместо 5,1—6,4%), а при ежемесячной выплате процентов — под 4,95—5,4% годовых (ранее — под 5,05—5,7%).

Минимальная сумма депозитов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход» и «Доходный пенсионный» составляет 500 рублей.

«Доходный» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев, один год и один месяц, один год и три месяца, полтора, два, два с половиной, три и четыре года) с выплатой процентов в конце срока можно разместить под 4,5—6% (прежде — под 4,6—6,3%), а с выплатой процентов ежемесячно — под 4,5—5,3% годовых (до этого — под 4,6—5,6%).

Дополнительные взносы разрешены для вкладов «Пенсионный Плюс», «Пенсионный доход», «Накопи на мечту», «Пополняемый» и «Комфортный».



Процентные ставки будут повышены при онлайн-оформлении депозитов «Доходный», «Пополняемый» и «Комфортный».