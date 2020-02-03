Сбербанк сообщает о назначении Олега Семененко управляющим директором, руководителем дирекции GR (Government Relations, взаимодействие с органами государственной власти). «В данной должности он с командой GR будет выстраивать системное взаимодействие с органами власти федерального уровня в интересах корпоративных клиентов банка, отвечать за запуск и сопровождение программ льготного кредитования, продвижение и реализацию GR-инициатив корпоративно-инвестиционного бизнеса, а также взаимодействие с крупнейшими бизнес-объединениями предпринимателей и партнерами», — отмечается в релизе кредитной организации.

Семененко занимал должность управляющего директора департамента по работе с государственным сектором Сбербанка. Под его руководством были реализованы партнерские проекты с МЧС России, Минобороны и другими федеральными министерствами и ведомствами.

Также Семененко имеет большой опыт работы с розничным банковским сектором. Благодаря ему за четыре года доля Сбербанка на рынке фондов оплаты труда (объем денежных средств, зачисляемых на карты Сбербанка в рамках зарплатных проектов) существенно выросла, следует из сообщения.

Ранее более шести лет Олег Семененко работал в инвестиционном банкинге, в том числе был руководителем сети компании «Тройка Диалог», отвечая за все ее российские офисы.

Комментируя назначение Семененко, заместитель председателя правления, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов назвал его «уверенным и ориентированным на результат руководителем с сильным организационным и коммуникативным опытом».



Олег Семененко окончил Ростовский государственный экономический университет, прошел программу корпоративного обучения, которую Сбербанк реализует совместно с London Business School. Кандидат экономических наук.