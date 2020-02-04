В команде топ-менеджмента Mastercard в России произошли изменения, сообщает пресс-служба платежной системы.



«Подразделение ключевых продуктов, которое будет работать над созданием продуктовых решений для массового и премиального сегмента в России, возглавит Алексей Волков в должности директора по развитию и продажам продуктов Mastercard в России. На должность директора по продажам Mastercard в России назначен Владислав Святик. Под его руководством продолжает работу команда, ответственная за взаимодействие с банками-партнерами Mastercard в России», — говорится в релизе.

Алексей Волков присоединился к команде Mastercard в России в 2011 году. В должности руководителя отдела экспертных продаж курировал проекты для массового сегмента. В 2017 году стал директором по продажам. До Mastercard Волков в течение нескольких лет был директором по развитию бизнеса и отвечал за реализацию проектных мероприятий и запуск банковских, социальных и транспортных проектов в «Экспресс Кард» и «Розан Файнэнс».

Владислав Святик в команде Mastercard с 2013 года. Сначала курировал работу ряда ключевых российских банков, а с 2015 года стал заместителем директора по продажам. Опыт в платежной индустрии — более 20 лет. До прихода в Mastercard вел направления эмиссии и эквайринга в ведущих российских банках.

Менеджеры приступили к новым обязанностям с 1 февраля 2020 года.

Mastercard работает в России более 20 лет. В 2018 году московский офис был расширен: появилась особая инновационная зона, где представлены передовые глобальные и созданные в России платежные технологии.

