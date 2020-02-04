Газпромбанк предоставил возможность бесплатного обслуживания всем держателям «Умной» кредитной карты. Ранее бесплатное обслуживание предоставлялось только клиентам, получающим заработную плату не ниже 15 тыс. рублей в месяц в рамках договора зарплатного проекта, заключенного между организацией и банком. По новым условиям комиссия в размере 199 рублей не будет взиматься при покупках по карте на сумму от 5 тыс. рублей в месяц.

Аналогичное условие присутствует и в дебетовой «Умной» карте. Также плата за обслуживание дебетовой карты не взимается при среднемесячной сумме остатка на счетах и вкладах от 30 тыс. рублей, зачислении заработной платы в сумме от 15 тыс. рублей или при наличии активного договора потребительского кредита, автокредита или ипотеки.

Неизменной осталась программа лояльности, в рамках которой клиенты на свое усмотрение могут получить кешбэк в размере до 10% в категории максимальных трат или мили за покупки, которые можно использовать для полной или частичной оплаты бронирования авиа-, железнодорожных билетов, номеров в отелях, билетов на аэроэкспресс на портале «Газпромбанк-Travel».

«Умная» карта относится к картам Visa категории Gold. Карта поддерживает технологию бесконтактных платежей и возможность подключения к сервисам оплаты смартфоном. Также банк осуществляет бесплатное СМС-информирование и курьерскую доставку карты.



«Программа начисления кешбэка в настоящее время не имеет аналогов на рынке, — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак. — В зависимости от суммы покупок в течение месяца держатели карты получат до 10% в категории максимальных трат («АЗС/парковки», «кафе, рестораны, бары, сети фастфуда», «детские товары и развитие», «одежда и обувь», «кино и развлечения», «фитнес и спортивные товары», «спа, салоны красоты и косметика», «медицинские услуги и аптеки», «дом, дача и бытовая техника»). Переключение между кешбэком и милями возможно ежемесячно через отделение банка».