Банк «Приморье» запустил новую услугу «Мультивалютная карта», предусматривающую возможность подключить несколько счетов в разных валютах к одной пластиковой карте. Как поясняется в сообщении банка, держатель карты, подключая эту опцию, сможет совершать покупки напрямую в оригинальной валюте операции.

Предполагается автоматический выбор валюты счета для списания в режиме онлайн. Подключение и использование услуги — бесплатные, следует из релиза.

«Действие новой услуги «Мультивалютная карта» от банка «Приморье» распространяется на покупки как за рубежом, так и на иностранных сайтах, — указывает начальник управления трансакционного бизнеса АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Так, наши клиенты могут оплачивать покупки в Таиланде картой банка «Приморье» с подключенной услугой по счету, открытому в батах, в Японии — по счету, открытому в иенах, а, к примеру, в Новой Зеландии — по счету, открытому в новозеландских долларах. Таким образом, клиенту не нужно заводить несколько карт со счетами в разных валютах, платить за их обслуживание, запоминать, какую карту когда нужно использовать, держать в голове пин-коды от каждой. Подключив услугу «Мультивалютная карта», клиент получает одно универсальное платежное средство».

К примеру, отправляясь в путешествие по странам Азии — Корее, Таиланду, Вьетнаму и т. д. — с картой банка «Приморье» и подключенной опцией «Мультивалютная карта», достаточно открыть счета в нужных валютах и пополнить их. При оплате покупок по карте не нужно заранее выбирать счет списания: валюта карточного счета определится автоматически исходя из валюты проведения операции.

Подключить услугу «Мультивалютная карта» можно в любом офисе банка «Приморье». Клиент при подключении выбирает, в каких валютах ему нужны дополнительные счета для проведения расчетов. На данный момент к подключению доступны 14 валют: рубли, доллары США, евро, китайские юани, корейские воны, тайские баты, вьетнамские донги, гонконгские доллары, японские иены, канадские доллары, австралийские доллары, новозеландские доллары, британские фунты стерлингов и швейцарские франки. Любое количество валют подключается бесплатно.



Услугу «Мультивалютная карта» можно подключить к новым и уже действующим розничным и зарплатным дебетовым картам банка. В зависимости от вида карты ее основной счет может быть открыт рублях, долларах, евро или юанях. При подключении данной опции к картам сохраняются все действующие программы лояльности: кешбэк, начисление миль и процентов на остаток по счету, снятие наличных в банкоматах сторонних банков без комиссии и т. д. Для дальнейшей работы пополнять карточные валютные счета можно разными способами: переводом в мобильном банке со счета на счет либо в любом офисе банка. Остаток по дополнительным счетам отражается в мобильном банке (чтобы их увидеть, в мобильном приложении нужно зайти в карту с подключенной опцией).

