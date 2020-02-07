Минпромторг по поручению вице-премьера Юрия Борисова подготовил поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пишет РБК . Документ до сих пор не направлен в правительство из-за разногласий с Минфином, Минэкономразвития и ФАС, сообщили источники издания.

Так, Минпромторг предлагает закрепить за правительством утверждение минимальной доли и порядка госзакупок отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок. Правительство также сможет устанавливать особенности формирования максимальной цены контракта и цены контракта с единственным поставщиком на основе характеристик отечественных товаров.

Заказчик будет обязан ежегодно выполнять установленную для него минимальную долю закупок, для чего сможет установить в документах о закупке ограничения в отношении иностранных товаров. Также он должен будет продлевать срок подачи заявок на участие в закупке и признавать закупку несостоявшейся, если на участие в ней не подано ни одной заявки с предложением товаров или услуг российского происхождения. Он будет вправе закупать товар иностранного происхождения, только если по итогам продления опять не будет подано ни одного российского. По итогам года он будет обязан составить отчет об объеме закупок товаров и услуг российского происхождения. При описании закупки заказчик должен будет указывать характеристики под товары и услуги российского происхождения.

Предлагаемые изменения направлены на поддержку российских товаропроизводителей и предполагают изменение сложившейся практики госзакупок на основе использования характеристик иностранной продукции, что «негативным образом отражается» на отечественных производителях. Еще одна цель — решение вопросов диверсификации оборонных предприятий, чтобы стимулировать выпуск ими высокотехнологичной гражданской продукции, указано в пояснительной записке к проекту.

Больше всего замечаний к предложенному законопроекту возникло у Минфина, рассказали источники издания. По их словам, с ФАС есть несогласие лишь по некоторым деталям, а вот с Минфином — все сложнее. С ними никак не удается договориться, пояснили собеседники.

Минфин может повысить ценовую льготу для закупок у российских поставщиков Вопрос повышения ценовой преференции может быть рассмотрен, но должны быть сделаны соответствующие расчеты.

ФАС концептуально поддерживает законопроекты министерства, но к ним есть ряд существенных замечаний, заявил заместитель руководителя службы Михаил Евраев. По его словам, предоставленное заказчикам право обоснования невозможности достижения минимальной доли закупок российских товаров может стать легальным механизмом обхода импортозамещения. Кроме того, в законопроекте требуется уточнить, какие именно «ограничения» смогут устанавливать заказчики, а формулировка о том, что заказчик вправе установить ограничения, может привести к коррупционным проявлениям, пояснил Евраев.

Дополнительно к инициативам Минпромторга ФАС предлагает распространить ценовую преференцию на все отечественные товары с изменением механизма ее применения; формировать начальную (максимальную) цену контракта на основании в том числе стоимости российской продукции; провести мониторинг закупок российских товаров на основании данных Единой информационной системы.

В Минэкономразвития сообщили, что предложенные Минпромторгом меры в целом будут положительно влиять на загрузку российских предприятий, стимулировать занятость, развитие технологий, а также на экономику в целом.