Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) могут получить право собирать изображения лиц и образцы голосов россиян для передачи в единую биометрическую систему, говорится на сайте нормативных правовых актов. Законопроект внесен Минэкономразвития.

«Законопроект направлен на совершенствование системы идентификации граждан Российской Федерации при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также в электронной форме с использованием единой биометрической системы», — говорится в тексте законопроекта. Предполагается, что новые нормы вступят в силу в апреле 2021 года.

Так, МФЦ будут собирать данные для единой биометрической системы и проводить с ее помощью идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает данный конкретный центр.

«Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия», — уточняется в документе. Также поправки позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ.