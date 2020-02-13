Банк России планирует скорректировать свой подход к введению регуляторных новаций. Об этом рассказала его председатель Эльвира Набиуллина, выступая на организованной Ассоциацией банков России встрече банковских топ-менеджеров с руководством регулятора в подмосковном пансионате «Бор».

«Регуляторная нагрузка на банки достаточно высока, и регуляторные изменения должны быть достаточно предсказуемыми для банков, чтобы банки могли подготовиться к их введению, — заявила она на мероприятии, посвященном регулированию Банком России деятельности коммерческих банков. — Мы хотим скорректировать свой подход к введению регуляторных новаций, перейти от индивидуальных сроков вступления в силу нормативных актов... к пакетному принципу».

Набиуллина объяснила, что ЦБ планирует публиковать релизы в заранее известные сроки, дважды в год — в апреле и октябре. «Те акты, которые будем принимать в период с 1 октября по 1 апреля, будут вступать в силу не раньше 1 октября. И, соответственно, все акты, принятые с апреля по октябрь, — не раньше следующего 1 апреля», — указала глава ЦБ. «Это будет касаться актов, которые ужесточают наши требования или которые требуют подготовки, но могут быть и исключения — срочные изменения», — уточнила Набиуллина.



По ее словам, «предсказуемость регулирования для банков важнее, чем более быстрое введение нормативных актов».