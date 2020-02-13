К российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС, его называют российским аналогом системы SWIFT) подключились десять иностранных кредитных организаций. Об этом в своем выступлении на встрече руководителей коммерческих банков с руководством Банка России в пансионате «Бор», организованной Ассоциацией банков России (АБР), сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.



По ее словам, сейчас вместе с этими банками проводятся все стадии тестирования, чтобы на межгосударственном уровне иметь возможность работать по интегрированной схеме: СПФС со стороны России и свои системы передачи сообщений в других странах.

Напомним, СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.

