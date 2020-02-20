Банк России рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией успеют подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) в установленный срок — к 1 октября 2020 года, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на XII Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы.

«Мы полагаем, что к назначенному сроку все, кому нормативным актом это предписано, должны успеть (подключиться к СБП. — Прим. ред.), и мы не создадим ситуации, что для банка будут какие-то условия невозможности исполнения требования созданы», — сказала Алла Бакина.

Напомним, к 1 октября 2019 года к СБП обязаны были подключиться все системно значимые банки. Из них в установленные сроки не успел только Сбербанк. В ЦБ ожидают, что он подключится к системе до конца марта. Все остальные банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП до 1 октября 2020 года. На данный момент к системе подключены 42 банка, еще 160 подали заявки.