Банк России намерен установить сроки по обязательному предоставлению сервисов по переводу через Систему быстрых платежей (СБП) для физлиц. Об этом директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина сообщила журналистам на XII Уральском форуме информационной безопасности финансовой сферы.

По словам Бакиной, регулятор планирует вносить изменения в положение 595-п («О платежной системе Банка России»). «Мы сейчас обсуждаем на уровне нормативного акта зафиксировать сроки для каждого из типов сервисов. Конечно, если говорить об обязательности, то они будут устанавливаться для тех видов, которые имеют социальный аспект, то есть там, где участвует физическое лицо», — отметила Алла Бакина.

Представитель Банка России уточнила, что речь идет о с2в-, g2c-, c2g-переводах. «В2в — это, конечно, уже чисто бизнесовая история», — добавила она.

Сейчас банки обязаны лишь обеспечить подключение к СБП, а тип операций устанавливается на уровне стандарта или правила операционного платежно-клирингового центра.



Так, к 1 октября 2019 года к СБП обязаны были подключиться все системно значимые банки. Из них в установленные сроки не успел это сделать только Сбербанк. В ЦБ ожидают, что он подключится к системе до конца марта. Все остальные банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП до 1 октября 2020 года. На данный момент к системе подключены 42 банка, еще 160 подали заявки.