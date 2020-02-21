Количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ретейлеров в 2019 году выросло почти в три раза, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

Так, каждая пятидесятая онлайн-сессия в банковском секторе и сфере электронной коммерции в России и мире в 2019 году проводилась злоумышленниками. Чаще всего (в 63% случаев) попытки совершить несанкционированные переводы осуществлялись с помощью вредоносного ПО или приложений для удаленного управления устройством. После установки такого ПО вероятность получения удаленного доступа к экрану устройства достигала 48%.

Число DDoS-атак увеличилось вдвое в IV квартале 2019 года Около 28% атак происходило в выходные дни.

На втором месте — использование скомпрометированных учетных данных: с ними был связан каждый третий инцидент (34%). Злоумышленники в этом случае намерены совершить кражу, убедиться в подлинности учетных записей для последующей перепродажи, собрать дополнительную информацию о владельце. Из-за этого компании несут финансовые убытки и репутационные риски.

На инциденты, связанные с отмыванием денежных средств, пришлось 3% атак. Количество таких попыток выросло по сравнению с 2018 годом почти на 182%. Эксперты объясняют этот рост сокращением количества банков, повышением доступности инструментов мошенничества, а также многочисленными утечками данных.