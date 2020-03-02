Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предупреждает о случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы и требующих предоставить конфиденциальные данные.

Так, злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию, в том числе паспортные данные, номера банковских карт и др., говорится в сообщении службы. Выявлены случаи, когда мошенники просят предоставить адрес электронной почты, на который затем может рассылаться вредоносное программное обеспечение.

Объем украденной финансовой информации за год увеличился в шесть раз В России темпы роста количества утечек выше, чем в других странах.

Как напомнили в Росфинмониторинге, формат предоставления информации в ведомство регламентирован постановлением правительства РФ и не предусматривает предоставления информации по телефонному звонку. Федеральная служба по финансовому мониторингу просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.