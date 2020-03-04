Альфа-Банк ввел комиссию на переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, говорится в сообщении кредитной организации. Так, будет взиматься комиссия за переводы свыше 20 тыс. рублей в месяц в размере 1,5% от суммы перевода. До этой суммы операции бесплатны.

Как сообщалось ранее, с 2020 года ЦБ начал брать комиссии с банков за использование СБП, но затем решил вернуть нулевые тарифы с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года. Таким образом, Центробанк рассчитывает, что это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов.

«Для большей части клиентов Альфа-Банка переводы через Систему быстрых платежей останутся бесплатными», — отметили в пресс-службе кредитной организации в ответ на вопрос, почему вводят комиссии несмотря на то, что ЦБ решил на два года оставить переводы между физлицами бесплатными для банков.