Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств надеется на решение проблемы с «коллекторами-клонами» с принятием нового закона. Об этом рассказал в интервью РИА Новости президент ассоциации Эльман Мехтиев.

Минюст в феврале опубликовал законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» для общественного обсуждения. Согласно законопроекту, в течение года акционеры коллекторского агентства, владевшие более чем 10% компании, не могут быть владельцами другого агентства. Планируется, что в случае одобрения законопроекта он вступит в силу уже в 2021 году.

«Новый законопроект как раз предусматривает это: вводятся жесткие требования к деловой репутации собственников и руководителей коллекторских агентств... Идея внедрения на рынке взыскания требований к деловой репутации проблему «клонов» во многом должна решить», — ответил Мехтиев на вопрос, можно ли как-то решить проблему, когда исключенные из реестра компании через некоторое время возвращаются под другим названием.

При этом президент НАПКА добавил, что этот пункт в законопроекте требует корректировки, поскольку он не учитывает разные возможности для влияния на решения компаний миноритарных и контролирующих акционеров.

«Если у меня 15% акций компании, а у другого акционера — 85% компании, мой голос не учитывается при принятии решений, но ответственность по новому законопроекту я понесу и попаду в черный список. Я думаю, что все же следует как-то это учитывать», — пояснил Мехтиев.



При этом он напомнил, что требование к деловой репутации на других рынках научились обходить. «Как на других рынках, и на этом рынке могут начать появляться «команды футболистов», когда у каждого акционера меньше чем по 10% компании», — отметил он.