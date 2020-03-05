Сергей Сторчак освобожден от должности заместителя министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение правительства от 3 марта за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в четверг, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Сторчак освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Агентство «Прайм» сообщало в середине февраля со ссылкой на свои источники, что Сторчак покидает Минфин, а его пост может занять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов.

Как пояснялось, в июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет, по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал летом прошлого года Дмитрий Медведев, возглавлявший тогда Кабмин.

Распоряжение правительства о назначении Максимова в Минфин также в четверг опубликовано на портале правовой информации. «Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.



Сергей Сторчак курировал в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечал за взаимодействие с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.