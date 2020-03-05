Половина «страшилок», которые появляются в связи с законопроектом, запрещающим взимать комиссию по платежам за жилищно-коммунальные услуги, не соответствует действительности. Об этом, как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, заявил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, призвав прекратить «банковский шантаж».

«В свете последних публикаций в прессе я просто должен остановиться на еще одной теме: очень часто, когда мы только начинаем обсуждать тот или иной острый вопрос, который волнует людей, начинается шантаж», — заявил в ходе своего выступления Неверов.

По его словам, через СМИ транслируется мнение, «что чуть ли не банковская система рухнет» из‑за указанного законопроекта.

Неверов отметил, что половина «страшилок» не соответствует действительности: «Пугают то внеплановым повышением тарифов за ЖКХ, хотя это невозможно, потому что предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен; то тем, что ресурсоснабжающие организации будут включать комиссии в тариф, что напрямую запрещено постановлением правительства, которое вступает в силу в сентябре этого года; то тем, что банки перестанут обслуживать, поскольку понесут колоссальные потери».

При этом крупные банки, которые на самом деле может затронуть инициатива, стараются не «светиться» напрямую, отметил Неверов. «Но рапортуется ими же об огромной прибыли в несколько десятков миллиардов, в том числе за счет комиссионного дохода от физлиц», — добавил руководитель фракции.

«Есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счете стабильный остаток (а это выгодные клиенты для банка). Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают», — отметил депутат.

Он призвал участников рынка прекратить заниматься шантажом и начать диалог.



Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планируемой отмены комиссий с населения, говорилось в недавнем материале РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку на законопроект «Единой России».

