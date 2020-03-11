В условиях волатильности на российском фондовом рынке в конце февраля и первых числах марта больше всего пострадали с точки зрения динамики отраслевых индексов транспортная сфера и банки, свидетельствуют данные «Обзора рисков финансовых рынков» за февраль 2020 года, опубликованного на сайте Центробанка.

На фоне усиления рисков глобализации коронавируса и обострения конфликта в Сирии в последние недели февраля на российском финансовом рынке произошел рост волатильности, поясняет регулятор. Как и в предыдущие эпизоды волатильности (апрель и август 2018 года), наблюдались нетто-продажи российских активов при одновременном росте спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов. В то же время по стратегии поведения участников рынка эпизод волатильности февраля 2020 года заметно отличается от стрессовых периодов апреля и августа 2018 года, констатируют в ЦБ. Там также напоминают, что в первую неделю марта основным событием для российского финансового рынка стало отсутствие договоренностей о новых условиях сделки ОПЕК+, в результате чего она прекращает свое действие с 1 апреля 2020 года. На этом фоне произошла ценовая коррекция на рынке нефти и, как следствие, на российском финансовом рынке.

Падение российских индексов по итогам торгов превысило 8% и 13% Фондовые торги в РФ завершились во вторник в глубоком минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Основной объем заявок на продажу со стороны нерезидентов поступал на рынок акций, что во многом обусловило столь значительное снижение фондового индекса Московской биржи (на 10,6% за период с 20 по 28 февраля, согласно материалам ЦБ). Выход нерезидентов и дочерних иностранных организаций с российского рынка акций по объему превысил нетто-продажи в других сегментах российских активов, в том числе на рынке ОФЗ. На рынке акций с 20 по 28 февраля нетто-продажи данных категорий участников составили 29,6 млрд рублей, за февраль в целом — 67 млрд, что является наибольшим значением с начала 2018 года (16,3 млрд рублей в начале марта). Предыдущие максимумы продаж за последние два года наблюдались в октябре 2018 года и марте 2019-го (27 млрд и 24 млрд рублей соответственно), при этом они были заметно меньше по объему, чем в феврале 2020 года.

Основными покупателями на рынке акций выступили системно значимые кредитные организации и некредитные финансовые организации (36 млрд и 24 млрд рублей соответственно).



«В период с 20 февраля по 6 марта наблюдалось резкое падение российских отраслевых биржевых индексов. Наиболее значительное снижение произошло в транспортной отрасли (20,9%). Причиной этому послужили ограничительные меры, вводимые странами в отношении международного транспортного сообщения с территориями, на которых наблюдались вспышки коронавируса, а также отказ части населения от международных поездок. Также серьезное падение наблюдалось в банковской отрасли — 17,1%, из которых 8% пришлось на один день (6 марта 2020 года). В нефтегазовой и электроэнергетической отраслях падение составило 15% и 13,3% соответственно», — указано в обзоре.