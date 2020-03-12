Оценка трендовой инфляции в феврале 2020 года понизилась до 3,96% с 4,2% в декабре 2019-го. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.



Уточняется, что данный показатель снижается пятый месяц подряд.

«Основной причиной нисходящей динамики показателя, рассчитанного на скользящем пятилетнем периоде, остается постепенный уход из базы расчета повышенных темпов роста потребительских цен 2015—2016 годов», — отмечается в комментарии ДИП Центробанка.

При этом оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — скользящем периоде, в который не входят высокие значения 2015—2016 годов, тоже снижается, но гораздо медленнее: в феврале она составила 3,16%, снизившись на 0,07 процентного пункта по сравнению с январем (3,23%). Это указывает на сохранение инфляционного давления на пониженном относительно цели Банка России уровне, говорится в комментарии.



Модифицированные показатели базовой инфляции также свидетельствуют о пониженных темпах роста цен в последние месяцы, в том числе из-за продолжающегося действия временных дезинфляционных факторов.

«Впрочем, произошедшее ослабление рубля может изменить баланс влияния временных факторов в пользу проинфляционных, что скажется на динамике инфляции в ближайшие месяцы. Отложенное влияние принятых Банком России ранее решений по денежно-кредитной политике в сочетании с более активным расходованием бюджетных средств по сравнению с 2019 годом будут в дальнейшем способствовать увеличению инфляционного давления, с поправкой на влияние временных и разовых факторов. Политика Банка России будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 4% на среднесрочном горизонте», — говорится в материале.



Там делается оговорка, что содержание аналитической заметки может не совпадать с официальной позицией Банка России.

