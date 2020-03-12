Центробанк и правительство РФ договорились о создании рабочей группы по вопросам привлечения в экономику длинных денег. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на заседании совета Ассоциации банков России.

«Мы договорились создать с правительством рабочую группу по длинным деньгам. В ближайшие дни будет первое заседание, будет создана подгруппа по стройке, туда будут, безусловно, включены и строительные компании, и финансовые компании, представители ассоциации, где одним из элементов снижения себестоимости (кредитов. — Прим. Банки.ру) будет стандартизация документации», — рассказал он.



Длинными деньгами называют инвестиции в капитал на срок от двух лет.