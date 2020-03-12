Российские фондовые торги закрылись в четверг обвалом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи ушел вниз на 8,28% и составил 2 286,4 пункта. Индекс РТС обрушился на 11,03% до отметки 966,4 пункта.

Котировки бумаг «Тинькофф» снизились на 17,7%, ВТБ — на 14,4%, Сбербанка — на 9,57%, «Норильского никеля» — на 8,59%, «АЛРОСы» — на 8,46%, «ЛУКОЙЛа» — на 8,08%, МТС — на 6,94%, «Яндекса» — на 5,93%, «Газпрома» — на 4,82%, Московской биржи — на 1,03%.



«В четверг продолжилось бегство инвесторов от риска, что не могло не сказаться на российском фондовом рынке, — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Давление на наши акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял порядка 6%, отступив в район 33,6 доллара за баррель. Также продажам способствовала динамика западных площадок».

Эксперт поясняет, что «распространение коронавируса за пределами Китая продолжает давить на котировки рисковых активов. Отсутствие понимания итогового влияния инфекции на мировую экономику не дает инвесторам ценовых ориентиров в широком спектре активов, что не позволяет активизироваться покупателям и не приводит к продолжительному позитивному влиянию со стороны действий ведущих правительств и центробанков».

«Сохраняющаяся высокая волатильность позволяет спекулянтам удерживать рынок в своих руках. Что же касается динамики индекса Мосбиржи, то в ходе сегодняшних торгов он протестировал поддержку на уровне 2 300 пунктов. От него «быки» могут попытаться перехватить инициативу и начать волну коррекционного восстановления. Однако даже в этом случае сохраняются высокие риски продолжения негативной динамики и ухода на новые локальные минимумы», — заключает аналитик.



«Стоимость всех российских акций и индексов является производной от цен на нефть. Дисконтированные денежные потоки. При цене на нефть Brent 25—30 долларов справедливый уровень долларового индекса РТС — 600—800 пунктов. Так что еще есть куда падать. Другое дело, что, вероятно, эти цены продержатся не более полугода. Думаю, что год мы завершим при Brent около 50 долларов, RTSI выше 1 000 пунктов, даже, думаю, 1 300—1 500 пунктов», — рассуждает в свою очередь руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.