Минэкономразвития РФ предлагает разрешить туроператорам возвращать деньги за туры, сорвавшиеся после «закрытия» стран из-за коронавируса, за счет их фонда персональной ответственности. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

«В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания, а также возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу.., правительством Российской Федерации может быть принято решение о возврате уплаченной туристом и (или) иным заказчиком за туристский продукт денежной суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора», — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что для выплат по каждой «закрытой» стране будет приниматься отдельное решение правительства.

Фонд персональной ответственности туроператора выездного туризма формируется за счет ежегодного взноса туроператора — по 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год, перечисляемого равными долями не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за истекшим календарным кварталом. Ближайший срок внесения взносов — 15 апреля 2020 года.

Законопроект предусматривает возможность изменения сроков внесения этих взносов из-за форс-мажора.