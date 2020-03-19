Минфин России начал продажи иностранной валюты в целях проведения сделки по покупке пакета акций Сбербанка, следует из материалов на сайте ведомства.

«В целях реализации сделки по покупке контрольного пакета акций ПАО «Сбербанк России» Министерством финансов Российской Федерации начаты операции по продаже иностранной валюты», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Документ был разработан Кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».



Документом определяется, что продажа обыкновенных акций Сбербанка осуществляется на рыночных условиях по средневзвешенной цене этих акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.