Число активных карт российских банков, по которым была совершена хотя бы одна операция, в прошлом году приблизилось к 200 млн, а абсолютное большинство трансакций по ним пришлось на оплату товаров и услуг. Всего же за 2019 год россияне совершили более 42 млрд операций по картам. Таковы данные Центробанка.

«При этом доля безналичных трансакций по картам (оплата покупок и услуг, а также перевод средств друг другу) в общем количестве операций по картам составила 93%, увеличившись в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом (75%)», — отмечает регулятор.