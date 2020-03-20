Тинькофф Банк ожидает наплыва клиентов в связи с коронавирусом.

«Сейчас, если нужно провести какую-то банковскую операцию, открыть счет, воспользоваться какой-то финансовой услугой, последнее, что хочется делать, — это идти в какую-то физическую банковскую точку, где может быть скопление людей или очереди, — сказал в интервью Банки.ру председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз. — Каждый месяц к нам приходит около полумиллиона новых клиентов, и сейчас я ожидаю даже некоторого наплыва».

Он объяснил, что сейчас людям удобнее и безопаснее заполнять заявки и заказывать банковские продукты в онлайне. А представители банка, которые доставляют людям банковские карты «Тинькофф» и документы, обеспечены медицинскими масками и санитайзерами.

«Мы технологическая компания, и это — огромное преимущество», — сказал Хьюз.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.