Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора, направленном в банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и страховые организации.

«Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору», — говорится в сообщении регулятора.



Реструктуризацию ипотечным заемщикам с подтвержденным заболеванием рекомендуется проводить, даже если гражданин уже воспользовался один раз правом на ипотечные каникулы.



При этом кредитору предлагается общаться с заемщиками дистанционно (по телефону), а заемщикам — предоставить все необходимые документы, включая подтверждающие заболевание, после выздоровления.

Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и в том случае, если гражданин обратился за реструктуризацией уже после болезни. В этом случае ему не следует начислять неустойку за просроченные обязательства, говорится в информационном письме. Кроме того, информация, направленная в бюро кредитных историй (БКИ), не должна ухудшать кредитную историю таких заемщиков.

В случае неисполнения обязательств по ипотечным договорам заемщиком, у которого официально подтверждено заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией (или если заболевание подтверждено у кого-либо из проживающих с ним членов семьи), Банк России рекомендует кредиторам до 30 сентября 2020 года не обращать взыскание на предмет ипотеки, если это единственное жилье заемщика и членов его семьи.

В свою очередь регулятор дает возможность кредитным организациям не увеличивать резервы на возможные потери по таким кредитам, а МФО, КПК и СКПК разрешено не признавать данные займы реструктурированными при формировании резервов на возможные потери по ним в случае официального подтверждения у заемщика заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Страховым компаниям рекомендовано идти навстречу страхователю с подтвержденным заболеванием, если он обратится с заявлением об отсрочке платежа по договору добровольного страхования, условия которого предполагают периодические платежи страховщику. Кроме того, если заболевший гражданин просит продлить срок предоставления в страховую компанию требуемых документов по страховому случаю (по договорам добровольного страхования), регулятор также рекомендует всем страховщикам принимать положительное решение по таким заявлениям и не начислять неустойку за нарушение сроков, если ситуация обусловлена подтвержденным наличием COVID-19 у страхователя.

Данные рекомендации включены в пакет мер по поддержке граждан, разработанных Банком России.