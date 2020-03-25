Челябинвестбанк снизил ставки по потребительским кредитам.

Кредит «Выгодный — Рефинансирование» теперь доступен по ставке от 11,45% до 15,25% (ранее — 11,7—18,65%) годовых, при этом до подтверждения целевого использования денежных средств ставка увеличивается на 2 процентных пункта, а при оформлении личного страхования — снижается на 2 п. п. Минимальная сумма — 300 тыс. рублей. Максимальный срок кредитования — до семи лет при залоге недвижимости, имущественных прав (на недвижимость или вклад), до пяти лет — в остальных случаях.

Кредит «Доверительный» доступен по ставке от 10,95% до 20,15% (прежде — 11,65—20,85%) годовых при условии личного страхования (в случае отказа — надбавка 2,5 п. п.), сумма финансирования — от 30 тыс. до 2 млн рублей на срок до пяти лет. Обеспечение не требуется, программа доступна клиентам, имеющим положительную кредитную историю в любом банке продолжительностью не менее шести месяцев в течение последних трех лет.

Кредит «Выгодный» доступен по ставке от 11,45% до 15,25% (до этого — 11,7—18,65%) годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей (свыше 1 млн рублей — процентная ставка увеличивается на 1 п. п. до 1 числа месяца, следующего за месяцем предоставления заемщиком документов, подтверждающих целевое использование кредита). Максимальный срок финансирования — до семи лет при залоге недвижимости, имущественных прав (на недвижимость или вклад), до пяти лет — в остальных случаях. В качестве обеспечения принимается: поручительство физических лиц; недвижимость (кроме объектов незавершенного строительства, комнат, гаражей); права по срочному вкладу, автотранспорт (необходимо страхование «автокаско»; возможно предоставление кредита без страхования залогового автомобиля, но процентная ставка при этом будет выше на 3 п. п.).

Кредит «Пенсионный» доступен по ставке от 11,2% до 14,9% (ранее — до 16,7%) годовых. Сумма финансирования — от 300 тыс. до 1 млн рублей (до 450 тыс. рублей — без обеспечения) на максимальный срок до пяти лет. Условия актуальны при оформлении личного страхования, в случае отказа ставка повышается на 2,5 п. п. В качестве обеспечения принимается поручительство физического или юридического лица; автотранспорт (необходимо страхование «автокаско»; возможно предоставление кредита без страхования залогового автомобиля, но процентная ставка при этом будет выше на 3 п. п.).

«В связи с фиксированием ключевой ставки ЦБ банк может позволить себе вести более гибкую политику кредитования, снижение ставок в среднем на 2 процентных пункта должно положительно сказаться на спросе данных продуктов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.