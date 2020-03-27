Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Росдорбанка на уровне «BB-(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Ранее по рейтингу банка действовал «развивающийся» прогноз.

Рейтинг выпуска субординированных облигаций банка также подтвержден на уровне «B-(RU)».

В сообщении АКРА поясняется, что подтверждение кредитного рейтинга Росдорбанка отражает ограниченную оценку его бизнес-профиля, удовлетворительную достаточность капитала, слабый риск-профиль, а также адекватную позицию по ликвидности и фондированию.

«Изменение прогноза с «развивающегося» на «стабильный» отражает повышение степени определенности в отношении нашей оценки достаточности капитала банка. Увеличение уставного капитала произошло позже запланированного срока и в меньшем объеме (капитал был увеличен на 749 млн рублей в декабре 2019 года вместо 1 млрд рублей, ожидавшихся в августе 2019 года). Однако позитивный эффект от увеличения капитализации недостаточен для перехода в более высокую рейтинговую категорию на фоне низкой операционной эффективности, продемонстрированной банком за последние три года», — говорится в релизе.

Аналитики указывают, что в увеличении уставного капитала приняли участие и новые инвесторы, — чешская компания J&T Group (3,4%) и ее бизнес-партнер Петер Корбачка (6,5%). Их дальнейшей целью является инвестирование средств в недвижимость в России в партнерстве с Росдорбанком, который имеет опыт работы на российском рынке и обладает необходимой экспертизой в секторе строительства и недвижимости. По мнению АКРА, сотрудничество с иностранными инвесторами позитивно скажется на бизнесе банка, открывая ему доступ к обслуживанию новых клиентов и выгодных проектов.



В числе прочего в релизе агентства говорится, что наблюдающаяся в последние дни волатильность на финансовых рынках не оказывает прямого негативного эффекта на Росдорбанк, поскольку валютная составляющая баланса и ее открытая позиция незначительны. Однако затяжной экономический спад может негативно отразиться на деятельности банка с учетом того, что примерно треть его кредитного портфеля представлена сектором строительства (включая дорожное).