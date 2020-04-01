МТС Банк запустил пилотный проект по мгновенному оформлению виртуальных дебетовых карт MTS Cashback Lite через мессенджер WhatsApp, говорится в релизе финучреждения.

«Для оформления виртуальной дебетовой карты также не нужно переходить на сайт банка или в его мобильное приложение, отправлять документы или делать селфи с паспортом. Абонентам МТС, вошедшим в пилотную группу, достаточно перейти в специальный чат-сервис мессенджера WhatsApp и в пару кликов выпустить карту, следуя инструкциям. Карта MTS Cashback Lite мгновенно активируется в специальном чате мессенджера, а также в личном кабинете приложений «МТС Деньги» и «Мой МТС», — отмечается в сообщении.

Картой можно оплачивать покупки в любых торговых точках и в Интернете, привязав ее к мобильным сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Платежные операции можно также совершать с помощью чат-бота мессенджера.

По виртуальной карте начисляется кешбэк до 25% при оплате онлайн-покупок в магазинах-партнерах через сервис МТС Cashback1, 3% кешбэка начисляется за любые покупки в супермаркетах, за оплату на АЗС и в кино, 1% — в остальных категориях.

«Начисленный кешбэк можно потратить на пополнение баланса любого мобильного номера физического лица — абонента МТС или в виде 100% скидки на покупку товаров в салонах МТС. Владелец карты, который не является абонентом МТС, сможет тратить накопленный кешбэк на оплату товаров в салонах МТС и для пополнения баланса номера МТС своих близких и друзей», — заключили в банке.