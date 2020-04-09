Правительство обсуждает с представителями делового сообщества возможное обнуление налогов для пострадавшего из-за пандемии коронавируса бизнеса, пишут «Известия» . Об этом изданию сообщили‎ три источника. К этой мере Кабмин может прибегнуть в случае, если к осени бизнес не оправится от кризиса и по-прежнему будет нуждаться в помощи государства, пояснили они.

«В Минфине об этом не слышали, у нас этот вопрос не прорабатывается и не рассматривается», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам экспертов, в обычной ситуации пострадавшие отрасли заплатили бы в консолидированный бюджет начисленные в первом полугодии налоги в объеме чуть менее 0,4% ВВП, но в существующих экономических условиях сумма выпадающих доходов будет на треть меньше. Обнуление фискальных платежей было бы очень рациональным решением, ведь большая часть вводимых сегодня мер не имеет принципиального значения для бизнеса. Если предприниматели будут знать, что не должны думать об отчислениях в ФНС, шанс того, что они продолжат работать, намного выше, констатировали эксперты. По их мнению, государству также следует не только простить компаниям налоги, но и решиться на прямые финансовые субсидии. Для этого нужно увеличить объемы поддержки минимум до 7% ВВП, а в России сегодня они не достигают и 2%, пояснили эксперты.

Титов предложил обнулить налоги для МСБ по примеру Казахстана По его словам, такая мера может привести к рискам дробления бизнеса, отказу от составления налоговой отчетности, однако риски будут оправданны.

Для отраслей экономики, которые сильнее всего пострадали из-за введения карантина, действуют меры господдержки, объявленные президентом в обращениях к гражданам. На меры по преодолению проблем в экономике из-за пандемии правительство зарезервировало в бюджете 1,4 трлн рублей, объявлял ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Также создается отдельный фонд размером 300 млрд рублей.