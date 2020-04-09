Ассоциация банков России направила письмо в Минкомсвязь РФ, попросив дополнить перечень социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента будет бесплатным до конца июня, сайтами кредитных организаций, входящих в топ-60 по объему вкладов (счетов) физических лиц. Об этом в четверг сообщили в ассоциации.

В письме отмечается, что такое количество кредитных организаций концентрирует более 95% средств физлиц и, по оценке ассоциации, является достаточным для бесперебойного и удобного предоставления гражданам платежных услуг через сеть Интернет.

По мнению ассоциации «Россия», целесообразно дополнить перечень информационными ресурсами платежных сервисов и платежных систем, в том числе по переводу электронных денежных средств: такие платежи достаточно популярны у населения. «По данным Банка России, только за 2019 год прирост общего количества электронных средств платежа для переводов электронных денежных средств составил около 42%, что свидетельствует о востребованности данного способа оплаты», — отмечается в сообщении АБР.



Также Ассоциация банков России попросила разъяснить некоторые положения приказа Минкомсвязи, которым утвержден перечень социально значимых интернет-ресурсов. «В частности, нет ясности в принципах формирования перечня, обязательности создания отдельной версии сайта или обеспечении отсутствия видеоконтента в текущей версии, предоставлении безвозмездного доступа к мобильным приложениям, дистанционному банковскому обслуживанию и мобильному банкингу», — указывают авторы письма.

