За первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, среднее количество заключаемых договоров е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной «автогражданки», оформлявшихся в марте, на 26% — с 42 531 до 53 458 штук. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Он подчеркнул, что в период усиления карантинных мер страховые компании продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования.



«Страховые союзы также продолжают работу на социально значимых блоках, таких, например, как осуществление компенсационных выплат по ОСАГО», — добавил президент РСА.