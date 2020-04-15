Количество выявленных преступлений уменьшилось в РФ в I квартале текущего года практически по всем видам незаконных деяний, но за счет резкого роста масштабов кибермошенничества общий уровень преступности вырос, свидетельствуют данные МВД.

Отрицательная динамика зафиксирована в январе — марте по всем видам преступлений, упомянутых в релизе (без учета обозначенного исключения): например, число зарегистрированных убийств и покушений на убийство снизилось на 4,9%, разбоев — на 22,4%, грабежей — на 8,4%, фактов присвоения или растраты — на 1,7%. Количество уличных преступлений сократилось на 3,3%, преступлений на объектах транспорта — на 10,9%.

«В то же время продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа. В основном из-за этого фактора уровень преступности в стране в целом вырос на 4%», — отмечают правоохранители.



Статистика за март 2020 года демонстрирует схожие тенденции. По сравнению с мартом 2019 года сократилось количество убийств и покушений, разбоев, грабежей. Однако число случаев мошенничества возросло на 48,5%, причем мошеннических действий с использованием электронных средств платежа — более чем в два раза. «Общее количество зарегистрированных преступлений в марте текущего года превысило показатель марта прошлого года на 4,4% главным образом за счет роста киберпреступности», — заключают в МВД.