Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Тендер-Банка на уровне «ruB». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза финучреждения.



«Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка, умеренно низкую позицию по капиталу, удовлетворительную оценку качества активов и внебалансовых обязательств, приемлемую ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на негативный обусловлено ослаблением позиции банка по капиталу вследствие существенного роста гарантийного портфеля в течение 2019 года на фоне повышения вероятности роста выплат по гарантиям в условиях экономической нестабильности. Также агентство принимает во внимание уязвимость текущей бизнес-модели в связи с ожидаемыми регулятивными изменениями в части ужесточения доступа к рынку банковских гарантий с 1 января 2021 года», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, кредиты физлицам формируют свыше 65% от общего объема ссудного портфеля и предоставлены преимущественно представителям малого бизнеса, в том числе работающим в сфере управления недвижимостью. Обеспеченность ссудного портфеля находится на приемлемом уровне: на 1 марта 2020 года покрытие ссудного портфеля юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 127%.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 56% и 84% соответственно).

