Количество операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт в Москве и Московской области увеличилось в 2019 году на 33,6% по сравнению с 2018-м и составило 6,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом 76,3% трансакций, совершенных на территории Московского региона, приходится на операции по безналичной оплате товаров и услуг. В денежном выражении на их долю пришлось порядка 27,1% от общей суммы операций.

Росту популярности карт в качестве платежного инструмента способствует развитие инфраструктуры по их приему, поясняют в Центробанке. В организациях торговли и услуг Московского региона установлено порядка 570 тыс. электронных терминалов. Также в Москве и Подмосковье установлено 36,9 тыс. банкоматов.

В общей сложности на территории Московского региона в 2019 году совершено почти 8,3 млрд операций с использованием платежных карт на сумму порядка 26,6 трлн рублей. Количество операций выросло на 32,5%, а объем — на 23,1%.



На конец 2019 года жителям Москвы выдано 55,6 млн платежных карт, жителям Московской области — 13,7 млн, из них использовались для совершения операций 30,8 млн и 10 млн соответственно.