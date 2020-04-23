Абсолют Банк начал прием заявок на выдачу ипотечных кредитов на первичном рынке жилья по новой программе «Ипотека с господдержкой — 2020», говорится в релизе финучреждения.

«Абсолют Банк дает возможность оформить кредит на покупку жилья по рекордно низкой ставке 6,25% при условии наличия коллективной схемы страхования. По льготной базовой ставке 6,5% с первоначальным взносом более 20% заявку на ипотеку по этой программе смогут подать клиенты без договора коллективного страхования», — отмечается в сообщении.

По условиям госпрограммы, сумма кредита не может превышать 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для всех остальных регионов РФ установлен лимит до 3 млн рублей включительно. В качестве половины первоначального взноса допускается использование средств маткапитала.