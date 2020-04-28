Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства принял решение назначить генеральным директором агентства Михаила Сухова, проработавшего более 20 лет в Центробанке России, говорится в сообщении АКРА.

«Колоссальный опыт работы Михаила Сухова с национальными регуляторными структурами и крупнейшими финансовыми организациями поможет АКРА выйти на новый качественный уровень, — заявил председатель совета директоров АКРА Карл Йоханссон. — Благодаря глубокому пониманию специфики российского финансового рынка и сильным профессиональным компетенциям Михаил сможет реализовать планы агентства по устойчивому росту и развитию».

В числе своих основных задач Сухов видит существенное наращивание клиентского портфеля, расширение покрытия экспертизой по кредитному риску новых секторов, а также развитие нерейтинговых услуг, сказал глава АКРА.



«Я благодарен совету директоров АКРА за оказанное мне доверие и рад стать частью команды профессионалов мирового уровня. За короткий срок с момента создания АКРА удалось достичь серьезных результатов, заслужить высокий уровень репутации и авторитета. Вместе с тем у агентства еще очень большой потенциал, и я приложу все усилия, чтобы помочь его раскрыть», — прокомментировал Сухов.

С 1993 по 2016 год Сухов работал на разных должностях в Центральном банке РФ, в частности четыре года занимал пост заместителя председателя. В 2016—2018 годах был заместителем президента — председателя правления ВТБ. Является профессором Банковского института Высшей школы экономики. Окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, имеет степень кандидата экономических наук, является заслуженным экономистом РФ.