Возвращение цены российской нефти Urals к уровню порядка 40 долларов произойдет только в 2022 году, следует из доклада о денежно-кредитной политике , опубликованного на сайте Центробанка.

Как поясняют в ЦБ, меры по ограничению распространения коронавируса в наибольшей степени повлияли на транспортную отрасль вследствие фактического прекращения международных авиаперелетов во многих странах, а также резкого сокращения использования автомобильного транспорта. Это вызвало беспрецедентное снижение мирового спроса на нефть в марте — апреле, к которому добавились увеличение добычи нефти рядом стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ и борьба за долю рынка.

Банк России ожидает восстановления цен на нефть по мере возобновления нормальной транспортной активности. Росту цен будут способствовать новые договоренности ОПЕК+ о значительных ограничениях добычи до апреля 2022 года, а также падение добычи в других странах из-за закрытия нерентабельных скважин и падения объемов бурения и геологоразведки.

Минфин: нефть Urals в апреле 2020-го стоила в 3,9 раза меньше, чем год назад Средняя цена на нефть марки Urals в январе — апреле 2020 года составила 41,04 доллара за баррель, отдельно в апреле — 18,22 доллара.

При этом восстановление цен будет постепенным из-за накопления запасов нефти, уже добытой в I—II кварталах. Базовый прогноз регулятора основан на средней цене нефти Urals в 15 долларов США в II квартале, 20 долларов в III квартале и 25 долларов в IV квартале. «Возвращение к уровням вблизи цены отсечения бюджетного правила произойдет только в 2022 году», — указывают в Центробанке.



Согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе — апреле 2020 года составила 41,04 доллара за баррель, отдельно в апреле — 18,22 доллара.