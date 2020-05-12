Сбербанк заказал экспресс-диагностику бизнеса своих проблемных корпоративных заемщиков, пишут «Известия» . Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Тендер выиграла «Делойт и Туш СНГ». Компания проверит 28 заемщиков Сбербанка в категории проблемных. Среди них — представители нефтегазовой промышленности, строительного сектора, сельского хозяйства, транспорта и логистики, операторы недвижимости, предприятия торговли и машиностроения.

Сбербанк хочет получить от подрядчика данные о состоянии бизнеса проблемных заемщиков, чтобы при необходимости быстро скорректировать свою стратегию работы с ними, следует из закупочной документации. Максимальная сумма, которую банк был готов заплатить за такие проверки, составляла 70 млн рублей, но «Делойт» предложила свои услуги за 18,3 млн рублей.

Как отметил партнер компании Андрей Нагурный, проверка проблемного заемщика включает в себя анализ финансовой и управленческой отчетности, а также посещение объектов техническими экспертами. Если заемщик не соответствует требованиям, установленным договором кредитования, банк может потребовать дополнительный залог, досрочный возврат кредита или начать переговоры о рефинансировании долга, пояснил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Сбербанк реструктурировал кредиты крупнейших заемщиков на 906 млрд рублей Сбербанк получил уже 105 заявок от крупнейших клиентов и реструктурировал кредиты 44 компаний.

По словам экспертов, на фоне кризиса и пандемии банки вынуждены формировать дополнительные резервы, но сейчас основную угрозу несет не финансовая система, а обвал в реальном секторе экономики, что и заставляет банки более тщательно следить за заемщиками. Привлечение консультантов необходимо для получения независимого мнения и подкрепления своей позиции перед контролирующими органами или арбитражным судом, хотя сам Сбербанк обладает ничуть не меньшими, а то и большими возможностями проведения глубокого анализа таких компаний, считают эксперты.