Доля убыточных российских банков по итогам I квартала 2020 года ощутимо выросла — с 16% до 28% от общего количества кредитных организаций. В апреле доля убыточных банков увеличилась до 37%, формирование прибыли кредитных организаций существенно затормозилось. Об этом говорится в выпущенном Ассоциацией банков России аналитическом обзоре «Банковская система в цифрах и графиках» за I квартал 2020 года.

Как отмечают аналитики ассоциации «Россия», показатели рентабельности капитала и активов по итогам I квартала были отрицательными у группы банков с базовой лицензией; другие группы кредитных организаций продемонстрировали положительные результаты. Рентабельность активов у банков с базовой лицензией снизилась с 0,6% на 1 января 2020 года до минус 0,1% на 1 апреля, а рентабельность капитала за тот же период упала с 3,1% до минус 0,8%.

В обзоре подчеркивается, что в I квартале 2020 года на банковский сектор была возложена государственная задача по поддержке населения и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Наличие достаточного запаса капитала и ликвидности, а также грамотные управленческие решения самих банков позволили избежать шоков на банковском рынке, отмечают аналитики.

В то же время на капитал и кредитные портфели банков легла значительная дополнительная нагрузка, на фоне сохранения инерции кредитования наметилось сокращение объемов новых ссуд, особенно в ипотеке, усилилась валютизация вкладов, депозитов и остатков на счетах граждан и организаций, ускорился переток клиентских средств в крупные банки, главным образом в системно значимые.

В ЦБ обратили внимание на опережающую динамику валютных вкладов в конце мая В целом за май объем вкладов населения сократился на 0,2%.

Во II квартале проявились первые признаки кредитного сжатия: сокращение объема выданных кредитов в апреле стало рекордным с весны 2015 года, наметилась общая тенденция к ухудшению качества кредитного портфеля домашних хозяйств и организаций нефинансового сектора, наметилось сокращение остатков на счетах нефинансовых организаций, снижаются ставки по депозитам населения и юридических лиц.

Совокупные активы банковского сектора в I квартале 2020 года увеличились на 8,2% до 104,5 трлн рублей на 1 апреля, при этом основной вклад в положительную динамику внесли системно значимые кредитные организации, на которые приходится 70% всех активов сектора. На системно значимые банки пришлась и основная часть полученной в I квартале прибыли в размере 611,7 млрд рублей.

В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд рублей, что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение финансового результата в значительной степени было обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля.



С учетом прогнозируемой динамики инфляции, при снижении ключевой ставки до 4—4,5% реальные ставки по депозитам к концу года могут уйти в отрицательную зону, что может повлечь деформирование сложившейся системы фондирования. Особую актуальность в обозримой перспективе приобретает вопрос об источниках доформирования резервов на возможные потери по ссудам, отмечают аналитики ассоциации.