Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс. по России) можно снимать наличные с карт UnionPay, а с помощью его POS-терминалов в почтовых отделениях и у других партнеров банка — совершать оплату товаров и услуг по этим картам. Как уточняется в сообщении Почта Банка, сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

Прием карт UnionPay при оплате товаров и услуг у партнеров банка реализован в том числе посредством бесконтактной технологии; при сумме бесконтактной операции до 1 тыс. рублей ввод ПИН-кода не требуется.

Проект реализован при технологической поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

«UnionPay, выпустив более 8,4 миллиарда карт по всему миру, стала крупнейшей платежной системой с точки зрения эмиссии карт», — отметил глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан.



«Мы работаем по всей стране, в том числе в регионах Дальнего Востока и Сибири, где банковские карты на базе платежной системы UnionPay широко распространены и востребованы как местными жителями, так и иностранными гражданами и туристами из Китая», — обратила внимание член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева.