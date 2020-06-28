Платежная система «Мир» продлевает возможность оплаты услуг в категории «Штрафы ГИБДД» на портале госуслуг без комиссии, сообщает пресс-служба компании.

Предложение было запущено в июне 2019 года, и за год держатели карт «Мир» смогли сэкономить более 16 млн рублей на оплате автоштрафов.



Оплата без комиссии по карте «Мир» любого банка распространяется на следующие виды штрафов:

Штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения; Штрафы администратора Московского парковочного пространства (АМПП); Штрафы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ); Штрафы городов за парковку (Белгород, Калуга, Казань, Красноярск, Пермь, Рязань, Тверь, Тюмень, Ижевск, Тула); Штрафы Ространснадзора; Штрафы Госадмтехнадзора Московской области.

Предложение будет действовать до 24 июня 2021 года.