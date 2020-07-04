Во время пандемии россияне чаще совершали покупки онлайн и реже использовали наличные при оплате товаров и услуг, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.



«Возможность делать покупки, не нарушая при этом режим самоизоляции, очень важна в сложившихся условиях. Жители Москвы и Подмосковья в этот непростой период также предпочли пластик наличным деньгам, совершали интернет-покупки и оплачивали товары и услуги безналичным способом», — рассказал начальник управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Бедловский.

В I квартале 2020 года жители Московского региона совершили более 2,3 млрд операций по картам ­— это на 33,8% больше, чем в I квартале прошлого года. Из них 79,2% было связано с оплатой товаров и услуг. Суммарный объем операций достиг 6,68 трлн рублей, увеличившись на 25,5%. При этом объем и количество онлайн-покупок выросло по сравнению с прошлым годом на 53,4% и 32% соответственно.

По данным на 1 апреля 2020 года, в Московском регионе количество устройств, принимающих к обслуживанию платежные карты (в том числе банкоматов, платежных и электронных терминалов и т. п.), по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилось на 20,4% и составило более 632 тыс. штук. При этом количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, возросло за год на 27,6% и на 1 апреля 2020 года составило 544,9 тыс. единиц.