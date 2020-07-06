Срок включения инвестиционных платформ в реестр ЦБ, истекший 1 июля, может быть продлен на год в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время рассматривается возможность переноса срока вступления в силу требования о включении инвестиционных платформ в реестр Банка России на один год в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие поправки находятся на рассмотрении Госдумы», – сказано в сообщении.

В соответствии с действующим законом, с 1 июля деятельность по организации привлечения инвестиций с использованием инвестиционных платформ могут осуществлять только лица, сведения о которых включены в реестр операторов инвестиционных платформ. В целом ЦБ определил 36 компаний, деятельность которых может подпадать под требования закона, из которых документы на включение в реестр подали 24 организации, рассказали в пресс-службе регулятора.