Комиссионные доходы Сбербанка от денежных переводов во II квартале выросли более чем в полтора раза. Как пишет РБК , где обратили внимание на соответствующие цифры в полугодовой отчетности кредитной организации по РСБУ, такую динамику обусловили запуск переводов с кредиток, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за переводы более чем на 50 тыс. рублей.

Сбербанк во II квартале 2020 года заработал на комиссиях от перевода денежных средств физическими лицами рекордные для себя 16,2 млрд рублей, следует из отчетности на 1 июля. Этот показатель на 52,5% превышает результат II квартала 2019 года. Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд рублей.

Для сравнения: во II квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со II кварталом 2018 года, а во II квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.

Представитель Сбербанка отметил, что значительный рост комиссионных доходов наблюдался уже в I квартале 2020 года (плюс 49,8%). «Такая динамика как в первом квартале, так и во втором квартале объясняется прежде всего запуском в третьем квартале 2019 года новой услуги по переводу денежных средств с кредитных карт», — пояснил он РБК. Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы трансакции, но не менее 390 рублей.

В РБК также напоминают, что во II квартале 2020 года Сбербанк в соответствии с новым законом отменил «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами. Однако теперь клиенты банка должны либо платить за любые переводы на сумму более 50 тыс. рублей в месяц комиссию в размере 1% от суммы трансакции, но не более 1 тыс. рублей с перевода, либо купить подписку, которая стоит от 99 до 209 рублей в месяц.

Внедрение новой стоимости обслуживания переводов проходило постепенно: с апреля — на Дальнем Востоке, а с июня — на территории всех регионов России. С начала лета банк также ввел комиссию (1%) за переводы через банкоматы. ЦБ счел ее необоснованной и решил попросить Госдуму дать ему полномочия регулировать предельную стоимость переводов внутри банка.

Глава Сбербанка Герман Греф в октябре 2019 года отмечал, что у Сбербанка монетизируются только 5% всех переводов, а 95% совершаются бесплатно. В начале июня Сбербанк сообщил, что в последнее время доля плательщиков комиссий за переводы составляла 12—13%.

С конца марта до конца мая Сбербанк подключался к Системе быстрых платежей ЦБ, которая позволяет физическим лицам бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц между счетами разных банков. Он делал это вынужденно — спустя полгода после того, как закон обязал подключиться к СБП все крупные банки. У самого Сбербанка комиссия за перевод клиенту другого банка вне СБП составляет 1,5% (минимум 30 рублей). После подключения Сбербанка к СБП другие банки — участники системы зафиксировали значительный рост доли неуспешных переводов, в основном из-за того, что Сбербанк усложнил настройку СБП для своих клиентов и просит дополнительное согласие на получение переводов.

Сбербанк снизил полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 24% В июне банк выдал максимальный с начала года объем кредитов.

«Банк России оказывает все возрастающее давление на Сбербанк с целью устранения его доминирующего положения на рынке внутрироссийских денежных переводов, в первую очередь с помощью СБП, которая способствует разрушению монополии банка на рынке денежных переводов. Также серьезный удар по Сбербанку был нанесен отменой внутрибанковского роуминга. Тем более удивителен рост по этой статье доходов Сбербанка, особенно с учетом пандемии и кризиса, способствующих снижению экономической активности населения», — сказал РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

В первую очередь на рост комиссионных доходов могли оказать влияние новые тарифы, так как основная доля переводов совершается внутри одного региона, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. На объем комиссии позитивно повлияла ситуация с изоляцией, но, скорее всего, такая ситуация вряд ли сохранится, отметил управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков.

Впрочем, СБП не смогла отобрать у Сбербанка существенную долю комиссионного дохода. «Банк подключился к ней совсем недавно и при этом ничего не делает для ее продвижения», — пояснил Достов. По словам Волкова, переводы через систему ЦБ еще не очень привычны россиянам.

По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы, на 2018 год доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляла 94%.



По словам Осадчего, в 2019 году 67,1% комиссионных доходов всего банковского сектора РФ от перевода денежных средств по банковским счетам по поручению физлиц пришлось на Сбербанк.