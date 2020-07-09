Многие меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии, должны остаться и после ее завершения, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

«Многие из них (мер поддержки бизнеса в период пандемии. — Прим. ред.) оказались очень эффективными, и, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет — надеюсь, что это когда-то произойдет — эта самая пандемия несчастная», — сказал глава государства.

По его словам, нужно обобщить эти меры, а также уделить внимание их информационному сопровождению.