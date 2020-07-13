Российские телеком-операторы имеют достаточные финансовые возможности для развертывания сетей 5G без ущерба для своей кредитоспособности, говорится в сообщении пресс-службы международного рейтингового агентства Fitch.

«Российские телекоммуникационные операторы имеют достаточные финансовые возможности для развертывания сетей следующего поколения без ущерба для своих рейтингов», — отмечается в сообщении.

Задержки с распределением частот и отсутствие давления правительства в плане внедрения 5G дают операторам больше времени, чтобы подготовиться к активному развертыванию сетей пятого поколения.

В пресс-службе отмечают, что внедрение таких сетей пока не приводит к существенному изменению конкуренции на рынке. Эффективность затрат и капитальных расходов остается одним из основных приоритетов для операторов телекоммуникационных услуг, добавляют в Fitch.